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Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
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Yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da başlayan Gençlerbirliği'nde futbolcular, teknik heyet ve A takım personeli rutin sağlık kontrollerinden geçti. Kan tahlilleri, kardiyoloji muayenesi ve radyolojik görüntülemeler yapıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Ankara'da başlayan Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli rutin sağlık kontrollerini tamamladı.

Kulübün sağlık sponsoru olan hastanede gerçekleştirilen kontrollerde, oyuncuların ve teknik ekibin yeni sezon öncesindeki güncel sağlık durumları değerlendirildi. Uzman hekimler gözetiminde yapılan kontroller kapsamında ilk olarak kapsamlı kan tahlilleri gerçekleştirildi. Daha sonra futbolcular ve teknik heyete kardiyoloji muayenesi, akciğer fonksiyon testleri, kardiyak incelemeler ile radyolojik görüntülemeler uygulandı.

Sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından kırmızı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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