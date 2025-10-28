Haberler

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel Dönemi Başlıyor

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel Dönemi Başlıyor
Güncelleme:
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Kulüp, 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. İmza töreni yarın gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Volkan Demirel için yarın saat 16.00'da kulüp binasında imza töreni düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
