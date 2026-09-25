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Gençlerbirliği'nde tüzük tadil süreci için öneriler 15 Ekim 2026'ya kadar alınacak

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Gençlerbirliği'nde tüzük tadil süreci başlatıldı. Kulüp, yönetim kurulu, taraftarlar ve paydaşların önerilerini 15 Ekim 2026'ya kadar bekliyor; kasım ayında Tüzük Genel Kurulu hedefleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde tüzük tadil sürecinin başladığı duyuruldu.

"Gençlerbirliği'nin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada kırmızı-siyahlı kulübün daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla başlatılan tüzük tadil sürecinde yönetim kurulu, diğer kurullar, taraftarlar, taraftar grupları ile kulübe katkı sağlayabilecek kişi ve paydaşların önerilerinin alınacağı belirtildi.

Önerilerin 15 Ekim 2026'ya kadar kulübe iletilmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, değerlendirmelerin ardından camianın görüşlerini "mümkün olduğunca yansıtan" bir tüzük taslağının hazırlanacağı aktarıldı.

Açıklamada gerekli hazırlık ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kasım ayında Tüzük Genel Kurulunun yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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