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Gençlerbirliği'nde Storck, Galatasaray maçı için rakip analizi yaptıklarını söyledi

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Gençlerbirliği'nde Storck, Galatasaray maçı için rakip analizi yaptıklarını söyledi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Storck, rakiplerini analiz ettiklerini söyledi. 17 Ekim Cumartesi Eryaman Stadı'nda oynanacak maçta iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, rakiplerini analiz ettiklerini belirterek iyi bir maç çıkaracaklarına inandığını söyledi.

Eryaman Stadı'nda 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Bernd Storck ve Brezilyalı futbolcu Thalisson Kelven, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda geliştirmeleri gereken yönleri belirlediklerini aktaran Storck, bugün tek idman yapacaklarını ve daha düşük yoğunlukta, teknik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştireceklerini ifade etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadığı karşılaşmaya değinen Storck, iki takımın kalitesine dikkati çekerek "Galatasaray için çok zor bir maçtı ama çok iyi oynadılar. 1-0 öne geçtiler. Biraz daha şanslı olsalardı, 1 santimetre fark vardı, 2-0 öne de geçebilirlerdi. O zaman Galatasaray ve Barcelona açısından maç farklı olabilirdi. Ancak Barcelona'nın kalitesini gördünüz, Galatasaray'ın kalitesini de gördünüz. Üst düzey bir takımları var. Maçtan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Oyuncular maçı izledi. Ancak bence teknik direktör cumartesi günü bize karşı bazı değişiklikler de yapacak. Galatasaray'ın oyun tarzını, savunmada nasıl oynadıklarını, hücumda nasıl oynadıklarını biliyoruz. Bu maçtan çok şey öğrendik. Bunun bizi nasıl etkileyeceğini maçta göreceğiz. Ancak onlara karşı oynamak için iyi bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Oyuncuları bilgilendireceğim ve bence doğru yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemek istediklerini belirten Storck, "Her maç bizim açımızdan önemli. Şimdi Galatasaray'la maçımız olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum. Ama biz kulüp olarak kupada ilerlemeyi kesinlikle istiyoruz. İçeride bir maçımız var, o maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz. İyi oyuncularımızla çıkacağız. Tabii ki şans vereceğimiz oyuncular da olacak." diye konuştu.

"Takım ruhunu sahaya yansıttık"

Kırmızı-siyahlı ekibin Brezilyalı defans oyuncusu Thalisson Kelven, Amed Sportif Faaliyetler karşısında kısa bir hazırlık süresiyle sahaya çıktıklarını ancak takım ruhunu ortaya koyduklarını dile getirdi.

Teknik direktör Bernd Storck ile yalnızca bir gün çalışabildiklerini hatırlatan Kelven, "Hocayla çok kısa bir süre çalıştık ama tabii birçok şeyi değiştirmeye çalıştı. Bir felsefe değişikliği oldu ve biz o felsefeyi sahaya elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalıştık. Bence takım ruhunu sahaya yansıttık ve son dakikaya kadar mücadeleyi sürdürdük. Tabii ki galip gelmek isterdik ama bir puanı son saniyede de olsa alarak tüm bu emeklerimizin karşılığını elde ettik. Haftanın başından itibaren iyi çalışıyoruz çünkü malumunuz çok önemli bir maça daha çıkacağız. Hazırlıklarımız iyi bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımın ihtiyaç duyduğu her pozisyonda oynamaya hazır olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Hocalarımız beni hangi pozisyonda kullanmak isterse ben orası için her zaman hazır olacağım. Son maç belki dikkatinizi çekmiştir, maçı sağ bekte bitirdim. Tabii ki ben stoperim ama hangi pozisyona koyulursa ben elimden gelenin en iyisini yaparak oynamaya çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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