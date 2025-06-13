Gençlerbirliği'nde Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın

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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, olağan seçimli genel kurul toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantı Ankara'da saat 10.00'da başlayacak ve mevcut başkan Osman Sungur'un yanı sıra Murat Şamil Şen ve Ahmet Turgut aday olarak yer alacak.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulu, Ankara'daki Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Mevcut başkan Osman Sungur'un yanı sıra Murat Şamil Şen ve Ahmet Turgut, adaylıklarını açıklamıştı.

Başkent ekibinin 3 Mart 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa bir oy farkla Osman Sungur seçilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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