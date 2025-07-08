Gençlerbirliği'nde İki Oyuncunun Sözleşmesi Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini 1 yıl uzattı. Kulüp, oyuncularına başarı diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi

Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.