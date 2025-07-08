Gençlerbirliği'nde İki Oyuncunun Sözleşmesi Uzatıldı
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerini 1 yıl uzattı. Kulüp, oyuncularına başarı diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor