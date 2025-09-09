Haberler

Gençlerbirliği'nde Etebo Ameliyat Oldu


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, aşil tendonundan sakatlandığı için Acıbadem Ankara Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Rehabilitasyon sürecine başlanacağı duyuruldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde aşil tendonundan sakatlanan Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo, ameliyat edildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarının olduğu antrenmanda sağ ayak aşil tendonundan sakatlanan Peter Etebo, sponsorumuz Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Doç. Dr. Ali Şahin tarafından başarılı bir operasyon geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından başlanacağı belirtilerek, "Kaptanımız Peter Etebo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
