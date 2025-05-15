Gençlerbirliği'nde Ensar Kemaloğlu Ameliyat Oldu

Gençlerbirliği'nde Ensar Kemaloğlu Ameliyat Oldu
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta saha oyuncusu Ensar Kemaloğlu, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sırasında sakatlanarak ameliyat edildi. Kulüp, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sırasında sol dizinden sakatlanan futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı belirtilerek, "Şampiyon kadromuz sporcularımızdan Ensar Kemaloğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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