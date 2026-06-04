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Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine satışları başladı

Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine satışları başladı
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Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarını başlattı. İndirimli satış dönemi 12 Haziran'a kadar sürecek, genel satışlar ise aynı gün başlayacak.

2026-2027 sezonunda Ankara'yı Süper Lig'de temsil edecek olan Gençlerbirliği'nde kombine bilet satış süreci başladı.

Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombine satışları başlıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan indirimli kombine satış dönemi bugün başladı. Yalnızca 2025-2026 sezonu Gençlerbirliği kombine sahiplerinin yararlanabileceği indirimli satış döneminin, 12 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona ereceği belirtildi. Avantajlı dönemde satın alınan kombineler, sezon içerisinde bir başkasına devredilemeyecek, transfere kapalı olacak. Ayrıca kombine yenileme ve indirim döneminde taraftarların en fazla 1 adet kombine satın alabileceği ifade edildi.

Genel satış dönemi ise 12 Haziran'da başlayacak

Genel satış döneminin ise indirimli sürecin bitiminin ardından, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 13.00'te başlayacağı açıklandı. Genel satış döneminde alınan kombinelerin sezon boyunca en fazla 5 defa transfer edilebileceği, ancak müsabakalardaki bireysel transfer izinleri, il güvenlik kurulu ve kulüp kararlarına göre değişiklik gösterebileceği duyuruldu. Kombine satışlarının ise sadece Gençlerbirliği logolu Passo taraftar kart sahiplerine yapılacağı, taraftarların satın alma işlemini gerçekleştirebilmeleri için e-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatmaları gerektiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Gençlerbirliği'nin 2026-2027 sezonu için belirlediği kombine bilet satış fiyatları indirimli satışlar; güney kale arkası 6 bin lira, maraton 8 bin lira, sağ-sol kapalı 10 bin lira, VIP ise 50 bin lira olurken, genel satışlarda güney kale arkası 12 bin lira, maraton 16 bin lira, sağ-sol kapalı 24 bin lira, VIP ise 60 bin lira olacak - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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