Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile oynayacağı 56. TSYD Ankara Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı. Oyuncular, antrenmanda ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı ve taktik ağırlıklı bir çalışma ile idmanı tamamladı. Sakatlıkları bulunan Abdullah Durak ve Sambou Yatabare antrenmana katılmadı. Antrenman sonunda ise oyuncu Musa Çağıran'ın doğum günü kutlandı.

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile yarın oynayacağı 56. TSYD Ankara Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre oyuncular, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha kenarına kurulan istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvet ağırlıklı çalışan kırmızı-siyahlı futbolcular, sonrasında 5'e 2 top kapma oyununa geçti.

Taktik ağırlıklı çalışmayla devam eden idman, dar alanda 3 takımın dönüşümlü oynadığı çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Abdullah Durak ve Sambou Yatabare antrenmana katılmadı.

Musa Çağıran'a sürpriz kutlama

Antrenman bitiminde Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncularından Musa Çağıran'ın doğum günü kutlandı. 31 yaşına giren Musa, sahaya getirilen pastanın mumlarını üfledikten sonra takım kaptanı Uğur Akdemir'in elinden pasta yedi.

Kutlamadan dolayı takım arkadaşlarına teşekkür eden Musa, "İnşallah ağzımızın tadı bozulmaz ve lig sonuna kadar mutlu bir şekilde ilerleriz. Her günümüz bu güzellikte olsun ve sezon sonunda hep birlikte bu takımı Süper Lig'e çıkarırız." dedi.