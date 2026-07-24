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Gençlerbirliği'nde yarın seçimli genel kurul

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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazken, mevcut başkan Arda Çakmak yeniden aday olurken, diğer aday Ali Osman Avşar çekildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamamıştı.

Başkent ekibinde 17 Ocak'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Arda Çakmak yeniden aday olurken, diğer başkan adayı Ali Osman Avşar ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, 27 Haziran'da genel kurul kararı alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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