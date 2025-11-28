Gençlerbirliği Kulübü'nün İhtiyati Tedbir Kararı Kaldırıldı
Ankara 29. Sulh Hukuk Mahkemesi, Gençlerbirliği Kulübü'nün genel kuruluna katılacak 1200 yeni üyenin yer alabileceği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Olağanüstü seçimli genel kurulda yönetim değişikliği bekleniyor.
Ankara 29. Sulh Hukuk Mahkemesi, Gençlerbirliği Kulübünün genel kuruluyla ilgili daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
Gençlerbirliği Kulübünün itirazı üzerine bugün görülen duruşmada, 19 Kasım'da verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Böylece 1200 yeni üye, olağanüstü seçimli genel kurula katılabilecek.
Kırmızı-siyahlı kulübün yeni yönetimi, çoğunluğun sağlanması halinde yarın, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 6 Aralık'ta seçilecek.
