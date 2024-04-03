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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla iftar yemeğinde buluştu

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Beştepe İlhan Cavcav Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programında divan, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile genel menajer Ali Ekber Düzgün de yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yaptığı konuşmada, bir ay önce zorlu bir göreve geldiklerini belirtti. Sungur, öncelikle personel ve futbolcuların ödemelerini yaptıklarını, kulüpteki moral ve motivasyonu artırdıklarını vurguladı.

Ayrıca oyuncuların sözleşmelerinde iyileştirmeler yaptıklarını söyleyen Sungur, "Hak ettiklerinin altında aldığını düşündüğümüz sporcularımızın olanaklarını düzelttik. Şu an iyi gidiyoruz. Bu yaptıklarımız sportif başarılara da yansıyor." diye konuştu.

Sungur, Gençlerbirliği'nin son 3 maçını kazandığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta 4'te 4 yapmamız lazımdı. Şanlıurfaspor maçı biraz acemiliğimize geldi. Sporcularımız artık çok daha motive. Antrenmanlarımız neşeli geçiyor. Matematiksel olarak şansımızı kaybetmediğimiz her senaryoda bizim baktığımız tek yer Süper Lig. Zaten '1. Lig'de kalırız, Süper Lig'e çıkamayız' gibi bir kaygımız olsa şu an yaptığımız yatırımların hiçbirini yapmayız. Tüm maçlarımızı kaybetsek bile zaten bu ligde kalırız. Fakat matematiksel olarak şansımız olduğu sürece hedefimiz Süper Lig'dir. Önümüzde de çok iyi bir fikstür var, üç maçta 9 puan alabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten play-off'tayız."

Kaynak: AA / Spor

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