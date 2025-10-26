Gençlerbirliği, Konyaspor'a 2-1 Yenildi

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor 'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce Gençlerbirliği'nin yakaladığı 4 haftalık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçladıklarını ama bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyleyen Eroğlu, "Maçın ilk yarısında bölüm bölüm çok pozisyon vermesek de bizim duran topla girdiğimiz pozisyon vardı, çizgiden çıkan ve attığımız gol vardı. Golden sonra aslında biraz daha sakin kalabilsek daha başarılı olacağımızı düşünüyorduk. En azından son bölümde gol yemeden tamamlayabilirdik. O ilk yarı golü ister istemez bizi daha olumsuz etkilerken rakibi de olumlu etkiledi. Yemememiz gereken bir goldü. İlk dakikalarda yani son bölümdeki dakikada maçı orada bitirmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

'SERİMİZ BOZULDU'

2'nci yarının başında futbolcularla 'biraz daha enerjiyi yükseltelim, coşkuyu artırmamız gerekiyor' şeklinde konuşma yaptığını söyleyen Eroğlu, "2'nci yarının başında giremedik oyuna ki kötü başladık 2'nci yarı. Kalemizde de golü gördük. Yani o dakikadan sonra tabi yaptığımız hamleler ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. En azından skoru eşitleyelim, sonra da bulursak kazanalım diye ama olmadı. İlk yarı önde olduğumuz bölümde oyun adına oyuncularım vakit geçirme anlamında değil, futbol olarak oynadılar. Ama 2'nci yarı maç oynanmadı. Maalesef oyunun sürekli durması, sürekli oyuncuların yerde yatması, ister istemez de bireysel hatalardan gol yedik. 2 gol de bireysel hataydı ama maalesef futbol böyle ülkemizde. Kaybettik, üzgünüz. Daha iyi olmamız gerekiyor. Telafi etmemiz gerekiyor. Serimiz bozuldu. Nasıl bu takım kaybetmeden 4 haftayı bitirdi, bundan sonra da yapabilir. Hatalarımızı, eksiklerimizi geliştirip, dersimizi iyi çalışıp, önümüzdeki haftayı iyi hazırlanacağız" ifadelerinde bulundu.

RECEP UÇAR: GERİYE DÜŞTÜK AMA PES ETMEDİK

Deplasmana gelen taraftarlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Uçar, oyun kalitesinden çok sahadaki mücadelenin konuşulacağı bir maçtan çıktıklarını ifade ederek, "Baktığımızda her ne kadar lige iyi giriş yapmasa da, ilk 5 maçını kazanmasa da son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak maça çıkan ve iyi bir seyirci desteğiyle oynayan Gençlerbirliği maçı bizim için çok zor bir maç olacaktı nitekim de öyle oldu. Geriye düştük ama pes etmedik. Kararlı mücadeleyle bugün itibarıyla 3 puan aldık. Beşiktaş maçına baktığımızda Beşiktaş karşısında oynadığımız futbolun altındaydık. Her ne kadar geriye de düşsek inanılmaz mücadele örneği göstererek bugün ayakta kalan, yılmayan, daha sonrasında taraftarımızın desteğiyle beraber öne geçip o skoru da korumayı beceren bütün oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Biz kazanmak için gelmiştik onu net söyleyeyim. Ön alan baskılarıyla başladığımız bir maç. Oyunun ilk 10 dakikası kontrollü geçilen bir oyundu. Sadece iki pozisyonu bana göre yanlış oynadık. Oyuncu değişimimizi yanlış yaptığımız bir pozisyonda topu takip etmeyişimizden dolayı ağır cezalandırıldık. Bundan sonraki bölüm bizim için daha zor gözüküyordu ama maçtan önce motivasyonumuz üst seviyedeydi. Sayıları kaçtı tam bilemiyorum ama taraftarımız düşmedi. Onlar ittikçe biz mücadele ettik ve ayağa kalktık. Devre arasında moralli girmemize vesile oldu. 2'nci yarıya da coşkulu başladık ve öne geçtik. Ondan sonraki bölümler biraz satranç gibiydi. Onlar risk aldı biz direndik. Onlar arkayı dörtledi bu sefer biz arkada çoğaldık. Kulübemizin ve taraftarımızın desteğiyle beraber çok pozisyon vermeden buradan çok ama çok değerli 3 puan alarak evimize dönüyoruz. Galibiyet ilk olarak taraftarımıza armağan olsun" değerlendirmesinde bulundu.