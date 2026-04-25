Haberler

Gençlerbirliği, Kocaelispor karşılaşmasına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynadı, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Kart cezası bulunan Zuzek, kadroda yer almayacak. Hafif adale ağrısından dolayı tedavisi süren Varesanovic'in durumu ise maç günü belli olacak.

Gençlerbirliği-Kocaelispor karşılaşması, yarın saat 14.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Dursun Özbek'ten derbiye saatler kala hakem için bir tepki daha

Derbiye saatler kala açtı ağzını yumdu gözünü
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç