Gençlerbirliği, Kayserispor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanı, dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlılar, saha kenarında yapılan sprint ve bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibi, bugün kara yoluyla maçın oynanacağı Kayseri'ye hareket edecek.

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavisi devam eden Ensar Kemaloğlu, kamp kadrosunda yer almadı.