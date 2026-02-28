Haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Zecorner Kayserispor'u Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç, saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Gençlerbirliği, önceki maçında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen hafta teknik direktör Levent Şahin yönetiminde ilk maçına ikas Eyüpspor deplasmanında çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ligde 23 puanla 12. sırada yer alan başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı süren Oğulcan Ülgün maçta forma giyemeyecek. Koita, Onyekuru ve Goutas'ın ise takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

İran'a saldırı başladı! Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

Kuraklıkla boğuşan dünyaca ünlü gölümüzden sevindiren haber
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi

İBB operasyonunda gözaltına alınmıştı! Görevine döndü
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı