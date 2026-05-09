Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve küme düşme hattından çıktı. Maçta Kasımpaşa, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Diabate), Koita (Dk. 14 Cihan Çanak)

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Becao, Arous, Frimpong, Kerem Demirbay (Dk. 79 Allevinah), Baldursson (Dk. 88 Gueye), İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 79 Cenk Tosun), Ben Ouanes (Dk. 64 Cafu), Benedyczak

Goller: Dk. 1 ve 12 (Penaltıdan) Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 42 Traore, Dk. 45+4 Goutas, Dk. 70 Tongya (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zuzek, Dk. 10 Tongya, Dk. 45+7 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 25 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 40 Ben Ouanes, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Kerem Demirbay, Dk. 73 Becao, Dk. 74 Cafu, Dk. 90+4 Cenk Tosun, Dk. 90+6 Arous, Dk. 90+7 Gianniotis, Dk. 90+7 Benedyczak (Kasımpaşa)

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Benedyczak, topu içeriye çevirdi. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda kaleci Velho'nun parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere gitti.

61. dakikada İrfan Can'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ben Ouanes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Gençlerbirliği, penaltı kazandı. Goutas'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu, VAR'ın uyarısı üzerine kenara gelip izleyen hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı işaret etti. Hakem ayrıca tartışan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviren Tongya, takımını öne geçirdi: 3-2.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, ev sahibi Gençlerbirliği'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 31'e yükselten Gençlerbirliği, son hafta öncesi küme düşme hattından çıktı. 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Kasımpaşa, 32 puanda kaldı.

Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine 3 puanla başlayan Gençlerbirliği, son hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
