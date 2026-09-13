Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçında fıskiyeler açıldı
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gençlerbirliği’nin Kasımpaşa’yı sahasında ağırladığı maçın 2. dakikasında su fıskiyeleri açıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı sahasında ağırladığı maçın 2. dakikasında su fıskiyeleri açıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın başlamasının ardından Gençlerbirliği kalesindeki 2 fıskiye açıldı. İrfan Can Eğribayat'ın pozisyon alamaması sebebiyle maç fıskiyeler kapatılana kadar duraklatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı