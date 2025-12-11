Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmana çabukluğa dayalı eğlenceli oyun ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.
İdman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.
Başkent ekibinde kart cezalısı Oğulcan Ülgün ile hafif sakatlığı bulunan Matej Hanousek, maç kadrosunda yer almayacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor