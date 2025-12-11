Haberler

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman, çeşitli oyunlar ve taktik çalışmalarla yapıldı. Oğulcan Ülgün ve Matej Hanousek, maç kadrosunda yer almayacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmana çabukluğa dayalı eğlenceli oyun ve 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

İdman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Başkent ekibinde kart cezalısı Oğulcan Ülgün ile hafif sakatlığı bulunan Matej Hanousek, maç kadrosunda yer almayacak.

