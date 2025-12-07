Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçının ardından

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 1,5 ay önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, hafta sonu kulüpte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaşanan gelişmeler ve başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından kulüpte yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demirel maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir oyunla sahadan 3 puanla ayrılan Gençlerbirliği oyuncularını tebrik etti. Mutlu bir şekilde takımdan ayrıldığını kaydeden Demirel, "Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü kendim bu kararı aldım. Daha doğrusu bu kararı dün öğlen saatlerinde almıştım. Bugün onlar da (futbolcular) hiçbir şey hissettirmeden sahaya çıktılar. Çıktılar, çok güzel mücadele ettiler. Şimdi içeride kızıyorlar bana tabii ki haklı olarak ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum. Evet, hocalık yaptık burada, geldik, mücadele ettik ama bundan sonra burayı çok sevdiğim için çok büyük bir taraftar kazandınız. O yüzden sizlerden de özür diliyorum. Benim yapacağım burada bu kadar" diye konuştu.

'BENİ BURAYA MEHMET BAŞKAN GETİRDİ'

Hafta sonu kulüpte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da adaylıktan çekilen Mehmet Kaya'nın kendisini göreve getirdiğini hatırlatan Demirel, "Çok iyi düşüncelerimiz vardı. Hem altyapı hem buradaki takımla alakalı ki, bu düşüncelerimizi yaptığımızı da düşünüyorum. Yani takım içinde de çok dengeleri bence değiştirdik. Biz takımı bir yerlere getirdik ki, bugünkü mücadele de zaten bunun bir karşılığı. Bir tek Kocaeli maçını sayarsak kötü oynadığımız. 3 tane çok ağır bir maçtan çıkıp o maçta bir es geçtik. Yeni yönetimde dün geldi, tanıştık. Hepsi çok nazikler. Arda Başkan'a da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Onun da elinden geldiğince her şeyi yapacağına inanıyorum. Ama bu istifa benim kendi kişiliğim, durumum ve düşüncem diyeyim. Yeni gelen bir yönetimin belki kafasında başka bir plan vardır, belki kafasında başka bir hoca vardır. Hem onları rahatlatmak adına hem de kendim yani üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum kendimce. O yüzden bırakma kararı aldım" ifadelerinde bulundu.

ATILAY CANEL: RAKİBİMİZİ KUTLUYORUZ

Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise "Gol yediğimiz dakikaya kadar oyun başa baş gidiyordu. Maçın genelinde dört yüze yakın pasa yapmışız. Rakibimiz 265'e yakın pas yapmış. Hava toplarında biz üstünüz ama biz 3'üncü bölgede birebir mücadeleyi kaybedince onlar bizim kaleye çok daha fazla çekti. Daha iyi isabetli şut attılar. Rakibimizi kutluyoruz" dedi.