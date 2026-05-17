Haberler

Ricardo Velho: Süper Lig'de kalmayı başardığımız için fazla mutluyum

Ricardo Velho: Süper Lig'de kalmayı başardığımız için fazla mutluyum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-0 yenerek ligde kalmayı garantileyen Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, maçın kariyerinde unutulmaz olduğunu ve büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

NATURA Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, "Bu maçı, kariyerimde unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca çok fazla mutluyum" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Başkent ekibi, bu sonuçla ligde kalmayı son haftada garantiledi. Karşılaşmanın ardından Natura Dünyası Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho basın açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı ve ligde kalmayı hak ettiklerini belirten Velho, "3-0 skoruna aslında çok da takılmamak lazım. Maçın son anlarında gelen 2 gol oldu. 1-0 sıfır devam eden bir maçtı. İlk yarıda baskı yedik. Ortaya iyi de bir oyun koyamadık. Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık. İlk yarıda gol attık ve ikinci yarıda bunu korumaya çalıştık. Genele baktığımızda maçı özetlersem; maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi de rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA MUTLUYUM'

Süper Lig'de kalmayı başardıkları için mutlu olduğunu ifade eden Velho, "Onuachu gerçekten kaliteli bir oyuncu. Kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Benim adıma güzel bir kurtarış oldu. Sadece benim için değil, tüm takım arkadaşlarımızın ve çalışanlarımızın, hocalarımız ve yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı, kariyerimde unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca çok fazla mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna büyük şok! Savaş uçakları havada çarpıştı
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Saygı göstermek isterken sosyal medya fenomeni oldular
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı