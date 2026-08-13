Gençlerbirliği, İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki file bekçisi, Adanaspor, Göztepe ve Samsunspor'un ardından Fenerbahçe'de forma giymişti ve yeni sezonda başkent ekibinin kalesini koruyacak.
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, 28 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Adanaspor altyapısında başlayan İrfan Can Eğribayat; Adanaspor, Göztepe, Samsunspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Tecrübeli kaleci, yeni sezonda Gençlerbirliği'nin kalesini koruyacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı