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Gençlerbirliği, İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti

Gençlerbirliği, İrfan Can Eğribayat'ı transfer etti
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Gençlerbirliği, 28 yaşındaki eldiven İrfan Can Eğribayat’ı transfer ettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği, 28 yaşındaki eldiven İrfan Can Eğribayat'ı transfer ettiğini açıkladı.

Başkent temsilcisi, Adanaspor altyapısında yetişen ve Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı. Daha önce Adanspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Samsunspor formaları giyen eldiven, kariyerinde çıktığı 194 maçta 256 gol yedi. Tecrübeli eldiven, 48 maçta ise kalesini gole kapattı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan eldiven, 2026-2027 sezonunda kırmızı-karaların kalesini koruyacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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