Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı! DJ kabinine bile saldırdılar
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca çok sinirlendi

Maç biter bitmez muhabirle tartıştı
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor

Trump'ın çılgın planı ortaya çıktı! ABD bir kıtadan tamamen çekiliyor

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor 1-1 Beraber Kaldı

Gençlerbirliği ile Bandırmaspor 1-1 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin golü Daniel Popa'dan, Bandırmaspor'un ise penaltıdan Marco Paixao'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Bandırmaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Amilton'un pasında ceza sahası dışından Popa'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Marco Paixao, topu filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Yasin Kol, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Samed Onur dk. 88), Amilton, Michal Nalepa (Buğra Çağıran dk. 70), Joca (Mikail Okyar dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Fıratcan Üzüm dk. 88), Daniel Popa (Leo Guacho dk. 71)

Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Sami Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Ensar Kemaloğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Faruk Can Genç dk. 72), Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Sergen Piçinciol dk. 72), Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (Kerim Avcı dk. 82), Murat Cem Akpınar (Lois Diony dk. 65), Billal Messaoudi (Paulinho dk. 65), Marco Paixao

Yedekler: Zafer Görgen, Yağız Dilek, Mourad Louzif, İbrahim Kaya, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Daniel Popa (dk. 4) (Gençlerbirliği), Marco Paixao (dk. 32 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Marco Paixao, Remi Mulumba, Sergen Piçinciol (Bandırmaspor) - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.