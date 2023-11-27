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Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği, 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Musa Çağıran'ın kullandığı penaltıda top üstten dışarı gitti. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği puanını 23'e yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise puanını 19 yaptı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

Gençlerbirliği : Orkun Özdemir, Uğur Akdemir (Dk. 90+3 Oltan Karakullukçu), Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Özgür Çek (Dk. 44 Wu), Akabueze (Dk. 64 Rodrigues), Enes Keskin (Dk. 90+3 Erdal Öztürk), Ensar Kemaloğlu (Dk. 64 Muhammed Himmet Ertürk), Kayode, Mustapha Yatabare

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Orhan Nahırcı, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Özer Özdemir (Dk. 61 Şahverdi Çetin), Ariyibi (Dk. 89 Mayi), Bardhi (Dk. 89 Mara), Camara (Dk. 72 Melih İnan), Koray Kılınç (Dk. 72 Dembele)

Goller: Dk. 82 Kayode ( Gençlerbirliği ), Dk. 88 Bardhi (Penaltıdan) ( Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Özer Özdemir, Dk. 54 Erkam Reşmen, Dk. 74 Muharrem Cinan, Dk. 90+5 Orhan Nahırcı ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Musa Çağıran, Dk. 49 Nzaba, Dk. 52 Akabueze, Dk. 90 Kayode ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği, 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Musa Çağıran'ın kullandığı penaltıda top üstten dışarı gitti.

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği puanını 23'e yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise puanını 19 yaptı.

Kaynak: AA / Spor

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