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Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği, 90+6. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Musa Çağıran'ın kullandığı penaltıda top üstten dışarı gitti. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği puanını 23'e yükseltti. Ankara Keçiörengücü ise puanını 19 yaptı.