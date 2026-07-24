Haberler

Gençlerbirliği, hazırlık maçında Kasımpaşa’ya mağlup oldu

Gençlerbirliği, hazırlık maçında Kasımpaşa’ya mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği, kampın son gününde Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol ve Emirhan Boz kaydetti.

Gençlerbirliği sahada şu 11'le yer aldı: Gökhan, Pedro, Goutas, Zuzek, Rodrigues, Diabate, Oğulcan, Tongya, Traore, Erk Arda, Ayaz

Yedekler: Hasan, Emir, Fıratcan, Abdurrahim, Muhammet Ensar, Yiğit Hamza, Etebo, Kyabou, Ensar, Göktuğ, Prince, Seyfi

Kasımpaşa ise sahaya şu 11'le çıktı: Gianntiotis, Ayberk, Arous, Ilie, Jessen, Kerem, Baldursson, Ouanes, Hajradinovic, Diabate, Rafferty

Yedekler: Ali Emre, Neto, Fall, Atsup, Atakan, Sinan, Ahmet Salih, Mecit, Taylan, Burak, Diarra, Ali Yavuz, Mendes, Ahmet Taha, Emirhan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu o liderden
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı

Peynir fabrikasının kurnazlığına bakın! Rekor para cezası kesildi
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme