Gençlerbirliği, hazırlık maçında Kasımpaşa’ya mağlup oldu
Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu.
Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği, kampın son gününde Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol ve Emirhan Boz kaydetti.
Gençlerbirliği sahada şu 11'le yer aldı: Gökhan, Pedro, Goutas, Zuzek, Rodrigues, Diabate, Oğulcan, Tongya, Traore, Erk Arda, Ayaz
Yedekler: Hasan, Emir, Fıratcan, Abdurrahim, Muhammet Ensar, Yiğit Hamza, Etebo, Kyabou, Ensar, Göktuğ, Prince, Seyfi
Kasımpaşa ise sahaya şu 11'le çıktı: Gianntiotis, Ayberk, Arous, Ilie, Jessen, Kerem, Baldursson, Ouanes, Hajradinovic, Diabate, Rafferty
Yedekler: Ali Emre, Neto, Fall, Atsup, Atakan, Sinan, Ahmet Salih, Mecit, Taylan, Burak, Diarra, Ali Yavuz, Mendes, Ahmet Taha, Emirhan