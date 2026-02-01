Haberler

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Metin Diyadin, oyuncularının gösterdiği performans ile elde ettikleri 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kesinlikle kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, "Puan durumu açısından çok önemli bir maçtı. Gaziantep FK de çok iyi bir takım ve oyun ezberi olan bir takım, hafta içi bütün ayrıntılarıyla hazırlandık. Gaziantep takımının üçlü savunma ile oynaması kendi adına avantajlı gibi görünse de dezavantajları da olan bir sistem, oyunun başlangıcında önde baskıyla beraber ilk yarıda 15-20 dakika çok doğru da yaptık ve golü de bulduk. Ama daha sonra kendi sahamızda kabul etmek zorunda kaldık, fena da direnmedik ama o şekilde maç sürdürülebilir de olamazdı." diye konuştu.

Rakibin attığı golün ardından oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahalede bulunduğunu dile getiren Diyadin, "Orta saha bölgesinde rakibe üstünlük sağladık ve presle kazandığımız topla da ikinci golü bulduk. Oyuncularım gerçekten müthiş bir mücadele verdi, vermek de zorundaydılar özellikle iyi bir rakibe karşı çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Diyadin, Gençlerbirliği taraftarının kulüpte yaşanılan süreçte çok sağ duyulu durduğunu ve desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ettiğini kaydetti.

Transfere ilişkin bir soru üzerine de Diyadin, "Gönül istiyor tabii ama çok fazla imkanımız da bulunmuyor. Bir tane bile transfer yapabilirsek çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor





