Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi evine eli boş gönderdi
Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi sahasında ağırladığı maçta 2-1'lik skorla mağlup etti. Gençlerbirliği, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
- Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Gaziantep FK'yi Eryaman Stadyumu'nda 2-1 yendi.
- Gençlerbirliği'nin golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu tarafından atıldı.
- Gençlerbirliği, bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 22'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 2-1'lik skorla kazandı.
BAŞKENTTE KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Gaziantep Fk'nin tek golü 63. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.
EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Gençlerbirliği, 22 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, liderliği kovalayan Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, kendi sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak.