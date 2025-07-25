Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde Yeni Atama

Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde Gelişim Sorumluluğu ve Akademi Koordinatörlüğü görevine Mehmet Kürşad Koca getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görevinden ayrılan Seçkin Topçu'nun yerine, daha önce 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Kürşad Koca atandı.

Açıklamada, "Gençlerbirliği Gelişim Sorumlusu Seçkin Topçu'nun istifası sonrası boşalan göreve Gençlerbirliği 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Kürşad Koca getirilmiştir. Görevinden ayrılan Seçkin Topçu'ya Gençlerbirliği'ne vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder; yeni dönemde altyapının daha etkin ve verimli kullanılması adına Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörlüğü görevlerini yürütecek olan Mehmet Kürşad Koca'ya Gençlerbirliği Futbol Akademisi çatısı altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.