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Gençlerbirliği-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

Gençlerbirliği-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçta hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Aksu'nun yardımcılığını ise Esat Sancaktar ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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