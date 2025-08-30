Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve koordinasyon oyunlarıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmaları ve duran top organizasyonlarıyla antrenman tamamlandı.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi M'Baye Niang da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, sonraki etapta ise yardımcı antrenörler eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaklaşık 1 saat süren idmanı kulüp başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Başkent ekibinde kart cezası bulunan Michal Nalepa ile tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Henry Onyekuru ve Daniel Popa, yarınki maçın kadrosunda yer almayacak.

Antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağını açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.