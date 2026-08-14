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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

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Gençlerbirliği, Süper Lig ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde son antrenman yapıldı; koordinasyon, sprint ve taktik çalışmalarının ardından hazırlıklar tamamlandı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktiksel çalışma ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Kaynak: AA
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