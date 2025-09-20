Haberler

Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0'la Geçti

Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0'la Geçti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman stadında konuk ettiği Eyüpspor'u 36. dakikada Franco Daryl'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Sekou Koita'nın ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde auta gitti.

78. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından şutu defanstan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Dele-Bashiru'nun şutunu kaleci Felipe topu kontrol etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Thalisson, Dimitrios Goutas, Matej Hanousek, Dal Varesanovic (Dele-Bashiru dk. 60), Oğulcan Ülgün (Zan Zuzek dk. 60), Göktan Gürpüz (Kevin Csoboth dk. 73), Sekou Koita (Metehan Mimaroğlu dk. 81), Franco Daryl (Samed Onur dk. 81), M'baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Ricardo Velho, Henry Onyekuru, Aburrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş (Nihad Mujakic dk. 89), Lucas Calegari, Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 73), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Prince Ampem dk. 73), Svit Seşlar, Halil Akbunar (Deniz Draguş dk. 46), Umut Bozok (Mame Thiam dk. 46)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Mateusz Legowski, Taşkın İlter

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Gol: Franco Daryl (dk. 36) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Pedro Pereira (Gençlerbirliği) Deniz Draguş, Mame Thiam (Eyüpspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
