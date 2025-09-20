Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 ile Geçti

Ercan ATA, Batuhan DURNAOĞLU / ANKARA-

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic (60 Dk Dele Bashiru), Oğulcan Ülgün (60 Dk Zuzek), Göktan Gürpüz (73 Dk Kevin), Koita (81 Dk Metehan Mimaroğlu), Tongya (81 Dk Samed Onur), Niang

İKAS EYÜPSPOR: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın (73 Dk Emre Akbaba) Umut Meraş (89 Dk Mujakic), Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Halil Akbunar (46 Dk Dragus), Seşlar, Serdar Gürler (73 Dk Ampem), Umut Bozok (46 Dk Thiam)

GOLLER: 36 Dk Tongya, (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Hanousek, Oğulcan, Pereira (Gençlerbirliği) Dragus, Thiam (Eyüpspor)

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 3 puanla tanıştı.

Süper Lig'de puanı olmayan tek takım olan Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 36'ncı dakikada Tongya'nın tek golüyle 1-0 yendi.

12'nci dakikada Eyüpspor atağında Kerem'in ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Erhan çeldi, dönen topu tamamlayan Kerem, meşin yuvarlağı auta attı.

13'üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Niang'ın şutu kaleci Felipe'den döndü, ceza yayı üzerinde topla buluşan Varesanovic'in şutunda top dışarı çıktı.

21'inci dakikada topla buluşan Umut Bozok ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Erhan'da kaldı.

36'ncı dakikada Tongya ceza sahası içinde Göktan'ın pası ile topla buluştu. Tongya gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Felipe'yi geçerek üst direğe çarptı ve ağlara gitti: 1-0.

45+1'inci dakikada Göktan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Thalisson'ın kafasıyla karşıladığı top direği sıyırarak auta çıktı.

56'ncı dakikada orta sahada topla buluşan Tongya, ceza sahasına kadar girerek çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77'nci dakikada orta sahada topla buluşan Kerem Demirbay, yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleciyi de geçerek dışarı çıktı.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Dele Bashiru'nun şutunda top kaleci Felipe'de kaldı.

Uzatma dakikalarında Eyüpspor baskılı oynasa da golü bulamadı. Gençlerbirliği sahadan 1-0 üstünlükle 3 puan aldı.