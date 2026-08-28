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Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının VAR hakemi belli oldu

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maçın VAR koltuğunda ise Pawel Malec oturacak, AVAR'da Hüseyin Aylak görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Pawel Malec oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, saat 21.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.

Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçında VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak. Malec'e, AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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