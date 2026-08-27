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Gençlerbirliği-Erzurumspor maçının hakemi Ümit Öztürk

Gençlerbirliği-Erzurumspor maçının hakemi Ümit Öztürk
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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK cuma günü karşılaşacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek, yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz, dördüncü hakem ise Birkan Altındaş olacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının hakemi Ümit Öztürk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, cuma günü saat 21.30'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılığını ise Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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