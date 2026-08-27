Gençlerbirliği-Erzurumspor maçının hakemi Ümit Öztürk

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçının hakemi Ümit Öztürk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, cuma günü saat 21.30'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Bu maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılığını ise Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı