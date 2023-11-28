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Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

28 Kasım 2023 17:49 Son Güncelleme: 17:50 Abone Ol

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular antrenman yaptı.