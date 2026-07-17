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Gençlerbirliği, Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu kadrosuna kattı
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Gençlerbirliği, 24 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu geçen sezon 1. Lig'de 31 maçta 2 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Vanspor FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Muhammet Ensar, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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