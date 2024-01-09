Gençlerbirliği, Dinamo Bükreş ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, hazırlık maçında Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaştı. Calista Sport Center'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Ancak Dinamo Bükreş, ikinci yarıda skora denge getirerek maçın berabere bitmesini sağladı. Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamlayarak hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, hazırlık maçında Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile 1-1 berabere kaldı.
Gençlerbirliği, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaştı.
Calista Sport Center'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Dinamo Bükreş, 53. dakikada Nelut Rosu'nun golüyle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 bitti.
Rumen ekibiyle yaptığı maçla Antalya kampını tamamlayan Gençlerbirliği, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Gençlerbirliği, kampta oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e 4-1 yenilmişti.