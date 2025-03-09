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Gençlerbirliği, Çorum FK'ya 2-1 Yenildi

Gençlerbirliği, Çorum FK'ya 2-1 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Çorum FK'nın gollerini Atakan Akkaynak ve Eren Karadağ kaydederken, Gençlerbirliği'nden Leo Gaucho bir gol attı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

32. dakikada solda gelişen atakta Ferhat Yazgan, meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi ancak defans müdahale etti. Pozisyonu iyi takip eden Atakan Akkaynak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Michal Nalepa ceza sahası dışından sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

53. dakikada Atila Turan çalımlarla Gençlerbirliği defansını geçerek pasını Eren Karadağ'a aktardı. Eren, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

72. dakikada Buğra Çağıran'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Leo Gaucho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kağan Çalışır, Furkan Ulu

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Matej Hanousek dk. 46), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Oğuzhan Berber (Leo Gaucho dk. 71), Adem Eren Kabak, Amilton, Samuel Joca (Rahman Buğra Çağıran dk. 56), Michal Nalepa (Ensar Kemaloğlu dk. 56), Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa (Samed Onur dk. 86)

Yedekler: Orkun Özdemir, Gökhan Altıparmak, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Umut İslamoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan (Atakan Cangöz dk. 76), Kadir Seven, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Amar Catic dk. 76), Atakan Akkaynak, Cosqun Diniyev, Eren Karadağ (Tunahan Ergül dk. 66), Ali Akman

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mahmut Eren Güler, Eren Tunalı, Hasan Ege Akdoğan, Durel Avounou, Ozan Sol, Burak Süleyman

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Atakan Akkaynak (dk. 32), Eren Karadağ (dk. 53) (Çorum FK), Leo Gaucho (dk. 72) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Cosqun Diniyev, Erkan Kaş (Çorum FK), Adem Eren Kabak, Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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