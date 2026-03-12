Haberler

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma koşusuyla başlayan idmana koordinasyon ve saha içerisine kurulu platformlarda yapılan isabetli pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda ve yarı sahada gruplar halinde oyun oynayan futbolcular, çift kale maçla çalışmalarını sürdürdü. Günün tek antrenmanı, yapılan interval koşu ve bireysel şut çalışmasıyla son buldu.

Öte yandan, tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün de idmanın ilk bölümüne katıldı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşması 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
