Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde antrenman yaparak sürdürüyor. Antrenman, pas organizasyonları ve çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonlarına çalıştı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş- Gençlerbirliği karşılaşması, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor