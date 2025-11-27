Haberler

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya Transfer Hedeflerini Açıkladı

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya Transfer Hedeflerini Açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor ile görüştüklerini açıkladı. Ayrıca yeni yönetim hedefleri ve yapılan bağışlar hakkında bilgi verdi.

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüştüklerini açıkladı.

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kaya, yaklaşan kongre sürecine dair görüşlerini ve yeni yönetim hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan a bir oyuncu ile görüştüklerini açıkladı. Mehmet Kaya, yabancı birkaç oyuncunun da gündemlerinde bulunduğunu dile getirdi.

Başkan Kaya, "Seçim öncesinde yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Bunu sözle değil, taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da sağ olsun yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bunun da kırmızıyla altını çizeyim. 400 milyona yakın bir sayı, şahıslarından ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilin Bakan Kurum'u tebrik ettiği an: Kimseden çekinmiyorum
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.