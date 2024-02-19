Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Rahmetullah'ın sağ kanattan gönderdiği pası kontrol eden Metehan ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

15. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alperen kale önünde yükselip topu kafa ile karşıladı. Alperen'in vuruşunda top kaleci Zafer'de kaldı.

39. dakikada Jimmy'nin uzun pasında topu kaleci Zafer ceza sahasında kontrol etmek için kaleden uzaklaştığında Mexer ile çarpıştı. Ceza sahası dışına düşen meşin yuvarlağa aşırtma vuruşla karşılık veren Yatabare'nin şutunda top auta çıktı.

45. dakikada Jimmy'nin orta sahada yaptığı hatada topu alan Metehan ceza sahasına kadar girdi. Metehan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

55. dakikada Levent'in ceza sahasının sağından açtığı ortada top savunmadan sekip Metehan'ın önüne düştü. Metehan, ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazda bekleyen Rahmetullah'a aktardı. Rahmetullah'ın uzak direğe çektiği şutta top direğe çarpıp oyuna geri döndü.

71. dakikada kaleci Ertuğrul'un rakip yarı sahaya gönderdiği pası Yatabare, Kayode'nin önüne indirdi. Kaleyi gören Kayode'nin yere düşmeden dokunduğu top kaleciyi geçerek yan direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Laura dk. 75), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Kayode dk. 46), Amilton (Oltan Karakullukçu dk. 89), Buğra Çağıran, Akabueze (Özgür Çek dk. 46), Melih Bostan (Siliki dk. 68), Yatabare

Yedekler: Atalay Gökçe, Elias Durmaz, Yiğit Efe Demir, Özgür Baran Aksaka, Arda Temur

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Sitoe, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 65), Levent Ayçiçek (Foor dk. 57), Mulumba, Mehmet Özcan (Mert Çelik dk. 90+4), Gakpa (Doğan Can Davas dk. 66), Metehan Mimaroğlu (Soukou dk. 57)

Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakaltarla, Aygün Özışıkyıldız, Badji, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 45) (Bandırma Spor)

Sarı kartlar: Buğra Çağıran, Laura, Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği), Mücahit Albayrak, Zafer Görgen, Mehmet Özcan, Soukou (Bandırmaspor) - ANKARA