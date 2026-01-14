Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta son dakikalarda Zuzek'in kafa golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Samed'in ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği topu kaleci Erhan auta çeldi.

64. dakikada defansın hatasında topun sahibi olan Boli'nin, ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.

89. dakikada Samed Onur'un sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Selahattin Altay, Selim Şenöz

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk (Giannetti dk. 46), Jesper Ceesay (Soner Dikmen dk. 46), Ensar Buğra Tivsiz (Saric dk. 82), Abdülkadir Ömür (Kenneth Paal dk. 46), Hasan Yakub İlçin, Van de Streek (Ramzi Safuri dk. 46), Doğukan Sinik (Bünyamin Balcı dk. 72), Yohan Boli

Yedekler: Julian, Gueye, Kerem Kayaarası, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Abdurrahim Dursun (Thalisson dk. 87), Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Furkan Özcan dk. 82), Ayotomiwa (Franco dk. 62), Varesanovic (Oğulcan Ülgün dk. 62), Fıratcan Üzüm, Dilhan Demir (Pereira dk. 46), Sekou Koita (Martor dk. 72)

Yedekler: Ricardo Velho, Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Seyfi Kiskanç

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Kırmızı Kart: Metin Diyadin (dk. 12) (Teknik direktör) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Van de Streek (Antalyaspor)

Gol: Zuzek (dk. 89) (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı

Çocukların dehşet anları kamerada: 6 kişi yargılanacak
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı