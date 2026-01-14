Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u Zuzek'in 89. dakikada attığı golle 1-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Selahattin Altay, Selim Şenöz

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk (Dk. 46 Gainetti), Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz, Ceesay (Dk. 46 Soner Dikmen), Hasan Yakub İlçin (Dk. 82 Saric), Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Abdulkadir Ömür (Dk. 46 Paal), Doğukan Sinik (Dk. 72 Bünyamin Balcı), Boli

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Dele-Bashiru (Dk. 62 Franco), Abdurrahim Dursun (Dk. 87 Thalisson), Zuzek, Dilhan Demir (Dk. 46 Pereira), Samed Onur, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan) Varesanovic (Dk. 62 Oğulcan Ülgün), Koita (Dk. 72 Martor)

Gol: Dk. 89 Zuzek ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 34 Fıratcan Üzüm, Dk. 47 Metehan Mimaroğlu ( Gençlerbirliği ), Dk. 36 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Gençlerbirliği bu skorla puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

2. dakikada Van de Streek'in kornerden ortasına hareketlenen Hüseyin Türkmen'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

21. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in sol kanattan ortasına hareketlenen Boli'nin kale önünden uygun pozisyondaki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

54. dakikada Koita'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Samed Onur'un yerden sert şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter topu güçlükle kornere çeldi.

75. dakikada Samet Karakoç'un sol kanattan ortasında arka direğe hareketlenen Soner Dikmen'in bekletmeden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

89. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Zuzek'in arka direkte yaptığı kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

