Gençlerbirliği, Antalya'da 3 puanı tek golle aldı

ZİRAAT Türkiye Kupası karşılaşmasında Gençlerbirliği deplasmanda Hesap.com Antalyaspor 'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlerbirliği grupta puanını 6'ya yükseltirken Antalyaspor henüz puan alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2'nci maçında Hesap.com Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetti. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Selim Şenöz üstlendi. Teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıran Antalyaspor'la devre arasında anlaşan Sami Uğurlu takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında kornerden gelen topla buluşan Boli'nin Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü, faul gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın 11'inci dakikasında ise pozisyon sırasında oyuncularını uyarırken saha içerisine giren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında Antalyaspor'un farklı dakikalarda bulduğu 2 gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Samed Onur'un kornerden yaptığı ortaya Zan Zuzek kafayla yükselip takımını 1-0 öne geçirdi. 90 dakikada başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla B Grubu'nda Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor puanla tanışamadı.