Gençlerbirliği, kupadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma için Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanın bir kısmında pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Bazı oyuncular ise bireysel antrenman yapıyor.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Hesap.Com Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kamp için Antalya'da bulunan başkent ekibinin futbolcuları, antrenmanın ilk bölümünde saha içindeki parkurlarda isabetli pas organizasyonları ve çeşitli pas varyasyonları üzerine çalıştı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışma ve çift kale maçla son buldu.

Hafif adale ağrıları bulunan Göktan Gürpüz ve Niang, sağlık ekibinin gözetiminde, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Hesap.Com Antalyaspor- Gençlerbirliği maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
