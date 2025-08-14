Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde devam etti. Antrenmanda koordinasyon ve şut çalışmaları yapıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Samsunspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Nijeryalı futbolcu Peter Etebo, bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! İlk hamle geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.