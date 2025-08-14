Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde devam etti. Antrenmanda koordinasyon ve şut çalışmaları yapıldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Samsunspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Nijeryalı futbolcu Peter Etebo, bireysel antrenman yaptı.
Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor